Huawei Mate X: in arrivo al MWC una versione con nuova cerniera e schermo

Ad un anno esatto dalla presentazione di Huawei Mate X , la società cinese dovrebbe mostrare al mondo, sempre al MWC 2020 di Barcellona, una versione aggiornata del proprio smartphone pieghevole. Le indicazioni sono arrivate direttamente dal CEO di Huawei Consumer, Richard Yu, nel corso di un'intervista rilasciata per i media francesi.

L'amministratore delegato del colosso di Shenzhen ha affermato che durante la fiera catalana, che prenderà il via il 24 Febbraio, Huawei lancerà un nuovo Mate X con cerniera migliorata, uno schermo più resistente e soprattutto l'ultimo Kirin 990.

Come osservato da molti, però, il dirigente non ha chiarito se la versione in questione sarà quella già in commercio in Cina, ovvero Huawei Mate Xs 5G, oppure se si tratterà di un nuovo smartphone.

Nel corso della stessa intervista Richard Yu ha anche confermato l'arrivo di Huawei P40, con un design "mai visto" ed una fotocamera migliorata.

Huawei Mate X sfoggia uno schermo OLED pieghevole da 8 pollici con risoluzione di 2480x220 pixel, quando aperto. Sotto la scocca troviamo il chipset Kirin 980 ed il modem Balong 5000 per la connettività 5G, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Lato software invece è presente l'EMUI 9.1 basta su Android 9, aggiornabile ad Android 10.