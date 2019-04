Huawei Mate X, il lancio è regolarmente in programma

Mentre Samsung è stata costretta a rinviare il lancio del Galaxy Fold a causa dei numerosi problemi segnalati con lo schermo da parte dei redattori che hanno ricevuto le prime unità del dispositivo, Huawei non sembra essere spaventata dall'eventualità ed ha confermato il lancio del Mate X.

L'occasione, per il produttore cinese, è ghiottissima e potrebbe sfruttarla a proprio vantaggio per sottolineare ancora una volta di essere migliore di Samsung nel mercato degli smartphone.

Sicuramente infatti Huawei sottolineerà che il proprio smartphone pieghevole è più resistente del Galaxy Fold, e si soffermerà sul design diverso del dispositivo.

La notizia è estremamente importante in quanto a seguito della notizia del rinvio del Fold da parte di Samsung, si era sparso sul web il rumor secondo cui anche Huawei fosse pronta a fare lo stesso, con possibile lancio del Mate X a settembre. Alcuni addetti però hanno affermato che ad oggi non ci sono avvisaglie di questo tipo e lo smartphone resta ancora in programma per il lancio a giugno, che lo renderà il primo dispositivo pieghevole del mercato.

Huawei punta molto sulla nuova tecnologia, e per il 2019 continua ad essere convinta che diventerà il primo produttore di smartphone al mondo, proprio a discapito di Samsung.

Restano confermati anche i piani per il Mate X 5G, che dovrebbe raggiungere il mercato nel mese di luglio.