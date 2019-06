Huawei Mate X: velocità da record sotto rete 5G in video in rete

In attesa del debutto ufficiale sul mercato, Huawei Mate X mostra i muscoli sotto una rete 5G in un video pubblicato in rete. Come si può vedere tramite il player, la velocità è davvero da record.

Lo smartphone pieghevole della società cinese ha toccato quota 1 Gbps in download e di 100 Mbps in upload.

Il filmato a quanto pare è stato caricato da un dirigente Huawei, che ha eseguito lo speed test tramite una popolare applicazione. L'autore del video sarebbe He Gang, a capo della divisione smartphone di Huawei, e caricato su YouTube per la contentezza dei fan.

Mate X non passerà alla storia per essere il primo smartphone pieghevole della compagnia di Shenzhen, ma anche per essere il primo 5G annunciato, dal momento che Mate 20X 5G arriverà sul mercato americano nel corso del mese.

Lo speed test ci mostra i muscoli della rete di nuova generazione, che è diventata realtà in Italia la scorsa settimana grazie a Vodafone, che l'ha lanciata in cinque città. A breve dovrebbe anche seguire TIM: il CEO Gubitosi qualche settimana fa aveva preannunciato un lancio tra giugno e luglio. L'Italia quindi si sta lentamente mettendo in pari con altri mercatai importanti, dopo l'assegnazione delle frequenze avvenuta lo scorso anno al MISE.