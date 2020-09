Huawei Mate X2, il prossimo smartphone pieghevole si mostra nel design

Dopo il lancio dello smartphone pieghevole Huawei Mate X il colosso di Shenzhen non ha più pensato molto a un nuovo foldable, complici le continue pressioni degli Stati Uniti e il divieto di commerciare con aziende americane. Nonostante la sua crisi, però, l’azienda cinese continua a depositare brevetti su brevetti: tra questi c’è anche il Mate X2.

Comparsi online nel sito del CNIPA (China National Intellectual Property Office) e diffusi, come da prassi, dal sito olandese LetsGoDigital, i brevetti depositati ad agosto 2019 ma pubblicati solo nelle ultime ore del foldable Huawei Mate X2 – chiamato però solamente “Mate foldable phone with zoom camera” – mostrano uno smartphone dal design simile a quello del Galaxy Z Fold 2 di casa Samsung. In calce all’articolo è possibile vedere infatti i disegni originali depositati al CNIPA, mentre in copertina c’è un render creato direttamente da LetsGoDigital in base ai dati attualmente noti.

Dal design raffinato, pieghevole verso l’interno, con il bordo inferiore più sottile rispetto quello superiore e con configurazione Penta-Camera simile a quella del P40 Pro+, il presunto Huawei Mate X2 sembra davvero un foldable d’alta qualità in grado di fornire un’esperienza smartphone/tablet completa. Mancano informazioni più dettagliate sulle fotocamere, sulle componenti presenti e sulla data di lancio, ma due cose praticamente certe è che sarà uno smartphone con supporto al 5G esattamente come il predecessore, e il display sarà da 8.03 pollici quando aperto, mentre il pannello esterno sarà da 4.5 pollici.

Intanto nel mondo degli smartphone pieghevoli a riscuotere successo sono Motorola, che ha visto l'ultimo RAZR 5G vendere tutte le unità in due minuti; e anche Royole con il suo FlexPai 2, le cui unità sono finite in appena 1.8 secondi.