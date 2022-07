Huawei Mate Xs 2 arriva in Italia: il pieghevole parte da 1999,90 Euro

Dopo aver annunciato l’arrivo in Europa di Huawei Mate Xs 2, il produttore comunica oggi che il nuovo foldable può essere acquistato anche in Italia.

Dotato di fotocamera a doppia rotazione Falcon Wing, con piega piatta, Huawei Mate Xs 2 sfoggia un display pieghevole True-Chrome da 7,8 pollici ed un sistema di fotocamere da 50 megapixel, con fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel, con supporto Huawei XD Optics.

A livello di peso, Huawei Mate Xs 2 si ferma a 255 grammi, un peso che nessuno smartphone pieghevole ha mai raggiunto in precedenza. A livello di design, la scocca è in acciaio ultraleggero ad alta resistenza con elevata capacità di carico, mentre il Composite Screen è caratterizzato da un design simile a quello dei sistemi anti-collisione delle auto.

“Siamo entusiasti di annunciare il lancio italiano di HUAWEI Mate Xs 2, un device che offre la migliore innovazione di Huawei. C’è molta attesa e curiosità su questo nuovo foldable che va ad arricchire l’ecosistema Huawei incontrando l’interesse di tutti quei consumatori appassionati, sempre alla ricerca di un device in grado di stupirli”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Huawei comunica che da oggi, fino al 31 Agosto 2022, Huawei Mate Xs 2 potrà essere acquistato in preordine su Huawei Store al prezzo di 1999,90 Euro. Con un deposito di 10 Euro inoltre si otterrà uno sconto di 100 Euro e le Huawei FreeBuds pro 2 in omaggio. La vendita pubblica partirà il 1 Settembre, con FreeBuds Pro 2 in omaggio solo fino al 30 Settembre.