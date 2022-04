Huawei Mate Xs 2 ufficiale: chipset Snapdragon 888 e design sinonimo di eleganza

Huawei ha presentato oggi lo smartphone pieghevole Huawei Mate Xs 2, successore del Mate Xs arrivato in Italia nel 2020 che giunge sul mercato dotato del chipset ammiraglia Qualcomm Snapdragon 888 4G e con un design raffinato ed elegante. Scopriamolo insieme nel dettaglio!

Huawei Mate Xs 2 debutta sul mercato cinese con uno schermo pieghevole principale OLED da 7,8 pollici con risoluzione di 2480 x 2200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz; una volta piegato sul retro, la diagonale si riduce a 6,5 pollici e ottiene una risoluzione pari a 2480 x 1176 pixel. Sempre anteriormente troviamo, dunque, una fotocamera selfie da 10 megapixel nascosta in alto a destra. Il comparto fotocamera conta poi su una lente principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e digitale 30x.

Il meccanismo a cerniera a doppio rotore utilizzato da Huawei è stato pubblicizzato come la soluzione perfetta affinché Mate Xs 2 riesca a garantire una longevità maggiore e una piega meno visibile sullo schermo. A ciò si aggiunge una nuova struttura a quattro strati del display, sempre con lo stesso obiettivo. Inoltre, il display supporta la penna stilo M-Pen 2s di Huawei, perfetta per prendere note quando lo smartphone assume le dimensioni di un tablet.

Sotto la scocca il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 888 4G, come specificato in apertura, e ottiene 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, mentre la batteria è da 4.880 mAh con ricarica rapida da 66 W. Infine, il sistema operativo in dotazione è HarmonyOS 2.

Il prezzo a cui viene proposto entro i confini del mercato domestico, dove resterà salvo sorprese, è pari a 1.512 Dollari al cambio attuale per la versione 8/256 GB, o 1.966 Dollari per lo Huawei Mate Xs 2 da 12/512 GB.

In compenso, in Italia è arrivato il tablet HUAWEI MatePad 10.4 2022.