Huawei Mate Xs arriva in Italia: al via i pre-ordini anche su Amazon

Huawei ha annunciato che il nuovo smartphone pieghevole Mate Xs da domani 10 Marzo 2020 al 20 del mese sarà disponibile in pre-ordine nei principali negozi d'elettronica di consumo, su Amazon Italia e presso l'Huawei Experience Store di Milano

Per coloro che sceglieranno di preordinare il dispositivo, Huawei ha deciso di regalare 50 gigabyte extra di memoria da utilizzare per l'archiviazione dei propri dati su Huawei Cloud.

Gli utenti potranno accedere anche ad un servizio di post-vendita dedicato che include il supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o Whatsapp, servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio e la priorità sulla riparazione del dispositivo presso gli Huawei Customer Service Center. Il prezzo di lancio è di 2.599 Euro.

Tra le novità incluse in Huawei Mate Xs troviamo lo schermo pieghevole da 8 pollici Foldable Full View, processore Kirin 990 5G, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica veloce da 55W che garantisce l'85% di carica in 30 minuti, fotocamera principale da 40 megapixel SuperSensing con teleobiettivo da 9 megapixel e sensore ultragrandangolare da 16 megapixel con ToF Camera per i ritratti, ed il supporto multi-window che permette di affiancare due app utilizzando l'ampia diagonale.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra prova di Huawei Mate Xs.