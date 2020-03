Huawei Mate Xs: al via i pre-ordini su Amazon Italia

Come ampiamente annunciato nella giornata di ieri, sono ufficialmente aperti da oggi i pre-ordini di Huawei Mate Xs, il nuovo smartphone pieghevole della società cinese che arriverà nei negozi italiani il prossimo 20 Marzo. La fase di pre-order è partita anche su Amazon Italia.

Il prezzo è ovviamente quello di listino, di 2.599,90 Euro. I vantaggi previsti dal preordine tramite Amazon sono gli stessi di quelli per gli utenti che si recheranno presso l'Huawei Experience Store di Milano e comprendono una cover protettiva in omaggio. Il colosso di Shenzhen ha inoltre deciso di regalare 50 gigabyte extra su Huawei Cloud, un servizio di post vendita dedicato con supporto 7 giorni su 7 sia via Whatsapp che linea fissa, ritiro e consegna a domicilio e la priorità sulle riparazioni del device presso l'Huawei Customer Service Center.

Ovviamente il preordine su Amazon beneficia di tutti i bonus previsti dal Prime, incluse le spedizioni veloci ed i vantaggi del Prime.

Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Huawei Mate Xs.