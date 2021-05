Huawei MateBook 14 si aggiorna: ecco i nuovi modelli con Intel Core di 11a generazione

Huawei ha annunciato oggi il nuovo HUAWEI MateBook 14 con processore Intel Core di undicesima generazione, SSD ad alta velocità e l’inedito sistema di raffreddamento HUAWEI Shark-fin, ulteriormente migliorato per offrire ottime prestazioni. Vediamo tutti i dettagli del laptop ammiraglia rinnovato.

HUAWEI MateBook 14 eredita il DNA della serie MateBook e lo esprime con l’ormai caratteristico design minimalista con bordi sottili, peso pari a 1,49 kg e spessore di soli 15,9 mm, display 2K FullView 3:2 con risoluzione 2160x1440 e dal rapporto schermo/corpo del 90% e il supporto multi-touch per consentire agli utenti di controllare il notebook come se fosse uno smartphone. Il nuovo design termico con HUAWEI Shark-Fin Fans fornisce un raffreddamento più efficace per sfruttare appieno i processori Intel Core di undicesima generazione.

All’interno del notebook è poi presente una batteria con capacità nominale di 56Wh in grado di raggiungere fino a 11 ore di riproduzione video 1080p continua. Lato funzionalità troviamo dunque Huawei Share, Multi-screen Collaboration e PC Manager, insieme alla Eye Comfort Mode, al Fingerprint Power Button e un adattatore di alimentazione tascabile.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha dichiarato: "In Huawei continuiamo a innovare nei prodotti per offrire ai nostri utenti device performanti e versatili e il laptop, strumento di lavoro, ma anche compagno di intrattenimento, è necessario per vivere al meglio la quotidianità tecnologica in tutti gli scenari, dall’ufficio alle mura domestiche. Il nostro obiettivo è quello di completare la nostra MateBook Series con PC sempre più leggeri e potenti, che si adattino alle abitudini dei nostri utenti, grazie a funzionalità intelligenti sempre più avanzate.”

Per quanto riguarda prezzo, disponibilità e promo, il laptop HUAWEI MateBook 14 nella configurazione i5 e 512 GB con Microsoft 365 Personal preinstallato è disponibile in preordine in esclusiva su Huawei Store a 1.249,00 euro con inclusi il monitor HUAWEI Display 23.8, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift, al posto di 1.457,80 euro base. HUAWEI MateBook 14 nella configurazione i7 512 GB è invece disponibile a 1.399,00 euro con gli stessi accessori inclusi e Microsoft 365 Personal preinstallato, sempre in esclusiva su Huawei Store.

Nel negozio ufficiale di Huawei sarà possibile trovare anche altri nuovi prodotti, tra cui il notebook Huawei MateBook 16 con processore AMD e due nuovi monitor MateView. Sempre a proposito di Huawei, il 2 giugno sarà la volta di HarmonyOS 2.0 e del suo approdo su una vasta gamma di dispositivi, tra cui lo smartphone ammiraglia Huawei P50.