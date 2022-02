Huawei MateBook D da 14 pollici con SSD da 512Gb in offerta al minimo storico su Amazon

Nel giorno in cui Unieuro rilancia le Offerte A Tempo, Amazon propone uno sconto molto interessante su Huawei MateBook D da 14 pollici, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli della configurazione ed il prezzo:

HUAWEI MateBook D 14 Laptop, FullView Comfort Occhi da 14 pollici Ultrabook Notebook PC Portatile, Intel Core i5 di 11a generazione, Wi-Fi 6, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11, Italiano, Space Gray: 699,90 Euro (849 Euro)

Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi già per domani, 22 Febbraio 2022, per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime sei ore. La disponibilità è immediata, ed il prezzo in questione rappresenta il minimo storico, come indicato dai dati di Keepa.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione extra per due anni al prezzo di 52,74 Euro e tre anni a 76,54 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. E' possibile anche aggiungere l'opzione regalo.

Amazon come sempre non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto in questione. Non è disponibile il pagamento a rate di Amazon, mentre è disponibile il pagamento a rate con Cofidis.