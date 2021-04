Huawei MateBook D 14 con processore Intel Core i5 in offerta su Amazon

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Unieuro, ci spostiamo sul sito web di Amazon che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su Huawei MateBook D 14, il laptop della società cinese con Intel Core i5.

Sconti Huawei su Amazon

HUAWEI MateBook D 14 Laptop, Full View 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD da 512GB, Windows 10 Home, Layout Italiano, Gray: 749 Euro (799 Euro)

HUAWEI Display 23.8", Monitor Full HD, Display FullView da 1080P, Gamma di colori al 72% NTSC, Cornici da 5,7 mm, Rapporto schermo/corpo 90%, Angolo di visione 178°, Assenza di Sfarfallio, Black: 129,99 Euro (159 Euro)

Lo sconto sull'Huawei MateBook D 14 sarà disponibile per i prossimo tre giorni, e la consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro mercoledì 14 Aprile 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nei prossimi giorni.

Sul display da 23,8 pollici, invece, lo sconto è di 29,91 Euro e terminerà tra un giorno. In questo caso, l'arrivo a casa è previsto per giovedì 15 Aprile 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 6 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Ovviamente, è anche possibile aggiungere la garanzia supplementare direttamente tramite la scheda prodotto spuntando l'apposita casella. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon.