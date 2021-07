Huawei MateBook 14 con SSD da 512Gb in offerta su Amazon nel weekend

Interessante sconto proposto in giornata odierna da Amazon su un laptop a marchio Huawei. La società americana sconta l'Huawei MateBook 14 nella variante con SSD da 512 gigabyte, ad un prezzo molto interessante rispetto a quello di listino.

Di seguito la configurazione in offerta:

HUAWEI MateBook 14 Laptop, Ultrabook DisplayFullView 2K, Intel i5-10210U, 8GB RAM, SSD da 512GB, lettore impronte digitali, Huawei Share, Windows 10 Home, Space Gray, Layout Italiano: 699 Euro (949 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 20 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 3 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. È anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni da danni accidentali e furto, al prezzo di 79,79 Euro e per 2 anni dai soli danni accidentali a 66,49 Euro.

Amazon dà anche la possibilità di aggiungere vari accessori, come Microsoft 365 Family che si può collegare massimo a sei persone, l'Adobe Creative Cloud Photography Plan con 20 gigabyte a 154,43 Euro, e la McAfee Total Protection 2021 per 3 dispositivi a 19,99 Euro all'anno.

Non è presente la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate Amazon: è possibile però scegliere il pagamento rateale con Cofidis direttamente al check-out, alle condizioni previste.