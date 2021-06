Huawei MateBook D 14 ed SSD Samsung in sconto su Amazon in attesa del Prime Day

Mentre Trony lancia il nuovo volantino, continuano su Amazon le offerte in vista del Prime Day che, come noto, si terrà il 21 e 22 Giugno prossimo. In occasione di questo weekend, la piattaforma di e-commerce propone due sconti molto interessanti.

Nello specifico, in giornata odierna troviamo in offerta un SSD Samsung ed un laptop a marchio Huawei:

HUAWEI MateBook D 14 , Full View 1080P FHD Ultrabook Laptop, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD da 256GB, Windows 10 Home, Gray: 599 Euro (699 Euro)

, Full View 1080P FHD Ultrabook Laptop, Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD da 256GB, Windows 10 Home, Gray: 599 Euro (699 Euro) Samsung Memorie SSD 870 Evo, 500 GB, Fattore di Forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero: 60,79 Euro

Sul laptop della società asiatica, la consegna viene garantita per lunedì 7 Giugno 2021 se si effettua l'ordine entro 9 ore e 57 minuti dal momento della stesura della notizia. La promozione, che terminerà tra 3 giorni, consente anche di aggiungere la copertura aggiuntiva per 2 anni da danni accidentali e furto al prezzo di 67,89 Euro e per danni accidentali a 56,59 Euro da pagare una tantum. E' anche possibile aggiungere accessori come la McAfee Total Protection 2020 o Microsoft 365 Family.

Anche per l'SSD Samsung la consegna è garantita per lunedì 7 Giugno. Nella scheda prodotto come prezzo viene visualizzato 63,99 Euro, la al momento dell'aggiunta al carrello verranno stornati i 3,20 Euro restanti.