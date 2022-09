Huawei MateBook 14S, ultimi giorni dello sconto Amazon: risparmio di 400 Euro

Ultimi tre giorni di sconto su Huawei MateBook 14s, il laptop del colosso asiatico con display 2.5K FullView da 90 Hz, e processore Intel Core i5. Il risparmio netto è di 400 Euro, pari al 33% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

HUAWEI MateBook 14s Laptop, Display 2.5K FullView Notebook PC Portatile, Touchscreen ad alta frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, Intel Core i5-11300H, 8GB RAM, 512GB SSD, Italiano, Space Gray: 799 Euro (1199 Euro)

Nella scheda prodotto viene indicato che la promozione termina tra tre giorni, o ad esaurimento delle scorte disponibili per tale promozione. Purtroppo non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici mensilità targate Amazon, ma solo tramite Cofidis al momento del check out.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 26 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali a 49,89 Euro e per tre anni a 71,09 Euro. Amazon chiaramente non ha indicato quante unità effettive siano disponibili di tale laptop, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere a pieno della promozione.