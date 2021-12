Huawei MateBook D 15, 20% di sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

Dopo aver riportato gli sconti Apple di Unieuro, ci spostiamo su Amazon che in occasione delle Offerte di Natale propone un’offerta davvero molto interessante su Huawei MateBook D 15, il laptop da 15,6 pollici della società asiatica, su cui è possibile risparmiare il 20% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, lo sconto è sulla seguente configurazione:

HUAWEI MateBook D 15 Laptop, FullView IPS antiriflesso da 15,6 pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i5 di 11a generazione, Wi-Fi 6, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11, Layout Italiano, Mystic Silver: 678 Euro (849 Euro)

Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso laptop su Amazon dal lancio. Tuttavia, è doveroso sottolineare che il colosso di Seattle non garantisce la consegna entro Natale, ed effettuando l’ordine entro le prossime 9 ore si riceverà il prodotto a casa lunedì 27 Dicembre 2021. Comunque la disponibilità è immediata e non è indicata alcuna data di scadenza dell’offerta, motivo per cui consigliamo come sempre di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche la protezione extra per due anni a 52,74 Euro e tre anni a 76,54 Euro. Huawei MateBook D 15, analogamente a tutti gli ordini effettuati nel periodo di Natale, è idoneo per il reso fino al 31 Gennaio 2022.