Huawei MateBook D da 15,6 pollici con SSD da 256GB in offerta su Amazon

Torna in offerta su Amazon il laptop di Huawei, il MateBook D da 15,6 pollici, che nella versione con SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM può essere acquistato ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino della società cinese.

Il laptop infatti è disponibile a 599 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 649 Euro di listino, per un risparmio dell'8%, con spedizione e vendita gestita direttamente da Amazon.

La configurazione in questione è quella con schermo FullView 1080P FHD, processore AMD Ryzen 5 3500U ed 8 gigabyte di RAM. E' presente anche il sistema di collaborazione multi-schermo che facilita l'interazione con lo smartphone, una funzione che consente di proiettare lo smartphone sul laptop per modificare i file ma anche spostarli semplicemente trascinandoli. Il computer integra anche un sensore per le impronte digitali, ed è dotato di caricabatterie USB-C grande quanto quello di uno smartphone.

L'offerta è davvero molto interessante anche se si tiene conto del rapporto qualità/prezzo del computer. Amazon, come dicevamo poco sopra, garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 14 Luglio 2020, e permette anche di aggiungere la protezione extra che include due anni di copertura da danni accidentali al prezzo di 62,09 Euro. Disponibili anche McAfee Total Protection 2020 e Microsoft 365 Family.