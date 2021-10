Huawei MateBook 16 arriva in Europa: scheda tecnica, prezzi e disponibilità

In seguito all’annuncio in Cina di Huawei MateBook 16 e altri prodotti come FreeBuds 4 e i monitor MateView e MateView GT, la società di Shenzhen ha ufficializzato l’approdo in Europa del computer portatile top di gamma d’ultima generazione: rivediamo nuovamente le specifiche tecniche.

Il laptop Huawei MateBook 16 si presenta con un display IPS da 16 pollici con risoluzione 2520 x 1680, cornice particolarmente sottile per un rapporto schermo-scocca pari al 90% e luminosità di 300 nit. Lato design notiamo sempre l’eleganza tipica della serie MateBook, assieme alla dotazione di una webcam 720p nella tastiera e un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

Sotto la scocca figurano i processori AMD Ryzen 5 5600H o, in alternativa, Ryzen 7 5800H, entrambi con GPU integrata, mentre lato memoria troviamo 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 512 GB. Lato connettività, MateBook 16 supporta Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e porta con sé due porte USB-A, due USB-C una porta HDMI full-size e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il sistema operativo al lancio è Windows 10, con supporto confermato al nuovissimo Windows 11. Altra funzionalità interessante è Huawei Share, servizio che permette di effettuare il mirroring dello schermo di un telefono Huawei sul computer portatile per controllarlo tramite quest’ultimo.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Huawei MateBook 16 verrà “rilasciato presto” globalmente con prezzi che partono da 1.099 Euro per il modello con CPU AMD Ryzen 5 5600H, oppure 1.199 Euro per la versione con CPU AMD Ryzen 7 5800H.