Huawei MateBook 16s in offerta su Amazon: risparmio di 300 Euro

In aggiunta allo sconto Amazon su iPhone 14 Plus, il gigante degli e-commerce propone anche uno sconto molto interessante su Huawei MateBook 16s, il laptop della società asiatica su cui è possibile risparmiare 300 Euro.

Di seguito i dettagli della promozione:

HUAWEI MateBook 16s Laptop, Display Touchscreen True 2,5K Notebook PC Portatile da 16 pollici, Intel Core i7-12700H, RAM 16GB DDR5, ROM 1TB SSD, Windows 11, Space Gray: 1.199,99 Euro (1.499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 1 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 59 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nella promozione rientra anche l'abbonamento Microsoft 365 Family, su cui è possibile risparmiare 10 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il laptop in questione è dotato di un display da 2,5K da 16 pollici, a cui si aggiunge un processore Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM DDR5, SSD da 1 terabyte e Windows 11 come sistema operativo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile per poterne approfittare.