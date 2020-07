Huawei MateBook D con AMD Ryzen 5 ed SSD da 256GB è in offerta su Amazon

Torna in offerta su Amazon il laptop da 15,6 pollici targato Huawei, il MateBook D. Il colosso di Jeff Bezos propone uno sconto molto interessante sul PC, che può essere portato a casa ad un prezzo ridotto rispetto a quello consigliato.

La configurazione con processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256GB è infatti disponibile a 579 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 649 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis seguendo la procedura indicata nella scheda del prodotto.

Il laptop ha un display FullView da 15,6 pollici, ed è dotato anche di un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nel pulsante d'accensione. A livello tecnico, Huawei ha anche incluso un nuovo sistema di dissipazione ad s che facilita il flusso d'aria e la dissipazione del calore, per tenere sempre il laptop fresco anche quando i carichi di lavoro sono più elevati. E' inoltre presente anche un caricatore USB-C grande quanto quello di uno smartphone, che può essere usato anche per caricare il proprio cellulare ed è dotato di una protezione da surriscaldamento che interrompe quando necessario l'alimentazione.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 21 Luglio.