Huawei MateBook D e Band 3 Pro in super sconto su Amazon

Giornata di super sconti su Amazon Italia. Quest'oggi il rivenditore online propone delle interessanti offerte su due prodotti Huawei: il laptop MateBook D e lo smart band Huawei Band 3 Pro, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre.

Huawei Matebook D con schermo da 15 pollici Full HD IPS e risoluzione di 1920x1080 pixel, processore Intel Core i3 di ottava generazione, 8 gigabyte di RAM, SSD da 256 gigabyte e Windows 10 Home come sistema operativo, può essere acquistato al prezzo speciale di 499,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto al già basso prezzo di listino di 599,99 Euro. L'offerta, come si legge direttamente nella scheda del prodotto, sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi giovedì 20 Giugno 2019.

Tra le promozioni troviamo anche Huawei Band 3 Pro, la smart band con display AMOLED a colori, resistente all'acqua fino a 5 ATM, con GPS integrato, analisi del sonno tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e monitoraggio continuo del battito. Il dispositivo indossabile è disponibile al prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di Jeff Bezos, e può essere acquistato a 64,51 Euro nella colorazione Obsidian Black, la più popolare.

Entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon e beneficiano di tutti i vantaggi previsti dall'abbonamento Prime.