Huawei MateBook D14 e D16 in offerta su Amazon: c'è anche l'estensione di garanzia

Anche nel weekend, e dopo 48 ore di promozioni in occasione del Prime Day 2022, Amazon torna alla carica con i suoi sconti, ed in giornata odierna propone due offerte molto interessanti su altrettanti laptop a marchio Huawei, su cui è anche possibile godere dell'estensione della garanzia.

Di seguito le riduzioni:

HUAWEI MateBook D 14 Laptop, Ultrabook Notebook PC Portatile da 14 pollici, Intel Core i3 di 11a generazione, Wi-Fi 6, 8GB+256GB, Windows 11, Layout Italiano, Space Grey: 529 Euro (699,90 Euro)

Laptop, Ultrabook Notebook PC Portatile da 14 pollici, Intel Core i3 di 11a generazione, Wi-Fi 6, 8GB+256GB, Windows 11, Layout Italiano, Space Grey: 529 Euro (699,90 Euro) HUAWEI Matebook D16 Laptop, HUAWEI Eye Comfort FullView Display Notebook PC Portatile da 16 pollici, Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM+512 GB SSD, Windows 11, Space Gray, + estensione garanzia di 6 mesi: 1099 Euro (1299 Euro)

Su Huawei MateBook D 14 non è disponibile il pagamento a rate in cinque o dodici mensilità, ma comunque si tratta di una promozione davvero molto interessante se si tiene conto del prezzo di listino.

Discorso diverso per il MateBook D16, che può essere pagato anche in cinque rate mensili Amazon da 219,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Su entrambi i prodotti la consegna è garantita a stretto giro di orologio, e l'arrivo a casa è previsto già entro lunedì prossimo per coloro che sono interessat.