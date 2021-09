Huawei MateBook D15 imperdibile: in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre!

Mentre proseguono le offerte Amazon su auricolari e smartwatch Huawei, la medesima piattaforma di e-commerce propone anche il computer portatile Huawei MateBook D15 al prezzo più basso di sempre registrato sul sito. Si tratta di uno sconto dalla durata limitata ma che potrebbe attirare l’attenzione di molti lettori!

Vediamo innanzitutto il dispositivo nel dettaglio: Huawei MateBook D15 si presenta come un laptop dal display FullView IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1080p, rapporto 16:9 e certificazioni Flicker Free e Low Blue Light di TÜV Rheinland, mentre sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz di clock base assieme a 8 GB di RAM e SSD per 512 GB. Non manca il supporto allo standard Wi-Fi 6 e il pulsante di accensione con impronta digitale.

L’offerta proposta dal colosso di Seattle ora guidato da Andy Jassy prevede un calo da 849 Euro a 699 Euro, ovvero uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino. La vendita e la spedizione sono entrambe effettuate da Amazon stessa e non mancano la consegna gratuita per clienti Prime e il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis. Tuttavia, i lettori interessati all’acquisto di Huawei MateBook D15 dovranno fare attenzione alle tempistiche, in quanto la promozione in questione durerà solo per 12 giorni, ovvero fino alle 23:59 di domenica 10 ottobre 2021.

