Huawei Matebook D ed SSD Crucial in super sconto su Amazon

Anche quest'oggi Amazon propone sul proprio sito degli interessanti sconti su prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, il colosso di Seattle sconta un laptop targato Huawei che già di per se ha un prezzo molto basso, ed un SSD Crucial.

Partendo proprio da quest'ultimo, si tratta un SSD Crucial da montare all'interno di un PC, da 500 gigabyte. L'SSD porta il numero di modello MX500, che offre una velocità di scrittura sequenziale fino a 510 Mb/s e casuale fino a 90k su tutti i tipi di file, mentre la lettura sequenziale è garantita a 560 Mb/s e casuale a 95k. L'SSD può essere acquistato al prezzo speciale di 59,99 Euro, rispetto ai 73,19 Euro, per un risparmio di 13,20 Euro, pari al 18%.

E' disponibile a prezzo scontato anche il portatile best-buy di Huawei, il MateBook D con schermo da 14 pollici, processore Intel Core i5-8250U da 2,4 GHz, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, che raggiunge il prezzo più basso di sempre e può essere acquistato a 599 Euro.

Come sempre in questi casi vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in quanto Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte e la disponibilità potrebbe essere limitata.