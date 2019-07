Huawei Matebook D è il vero best buy del Prime Day 2019

Tra le innumerevoli offerte che Amazon sta proponendo agli utenti in occasione del Prime Day, ce n'è una che merita menzione in quanto propone ad un prezzo estremamente conveniente uno dei laptop più apprezzati dagli utenti: il MateBook D.

Il computer portatile, nella configurazione con schermo da 15,6 pollici Full HD, processore intel Core i3 di ottava generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte può essere portato a casa al prezzo speciale di 399,99 Euro, 300 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 699,99 Euro. La promozione sta facendo già da ieri il giro del web, e come indicato nella scheda del prodotto, a cui è stata aggiunta l'etichetta "il più venduto". Il PC infatti ha scalato le classifiche di vendita in poche ore, ed ha come data di spedizione il 22 luglio.

E' disponibile in offerta anche la variante da 14 pollici, con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, ad un prezzo di 599,99 Euro, il 33% in meno rispetto agli 899,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 300 Euro.



Inoltre, segnaliamo anche l'interessante offerta sulla versione da 14 pollici con processore AMD Ryzen 5, che può essere acquistata a 489,99 Euro al posto dei 799,99 Euro di listino.

I PC già in passato erano stati lodati per il rapporto qualità/prezzo, ma alla luce di queste offerte sono diventati dei veri e propri best buy.