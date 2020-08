Huawei MateBook X e MateBook Ryzen Edition ufficiali: tutti i dettagli

Dopo le prime indiscrezioni di qualche giorni fa, oggi è arrivato il grande giorno per Huawei, che ha tenuto una conferenza legata ai prodotti della gamma MateBook. Per l'occasione, l'azienda cinese ha svelato i nuovi MateBook X e MateBook 13/14 Ryzen Edition.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono state smentite, dunque, le voci di corridoio che descrivano il possibile arrivano di una versione rinnovata di MateBook X Pro 2020, dato che il laptop annunciato oggi 19 agosto 2020 in Cina si chiama semplicemente MateBook X. Si tratta di un prodotto che punta agli utenti più esigenti, dato che viene venduto a un prezzo di partenza di 7999 yuan, ovvero circa 968 euro al cambio attuale. Questo costo riguarda la variante con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 512GB di SSD. C'è anche una variante con 16GB di RAM venduta a 8999 yuan (circa 1090 euro).

Il modello più costoso, che viene invece venduto a 9999 yuan (circa 1211 euro), monta un processore Intel Core i7-10510U operante alla frequenza massima di 4,9 GHz, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il display è un LTPS con screen-to-body ratio del 90%, aspect ratio 3:2 e risoluzione pari a 3000 x 2000 pixel. Nel caso del modello con Intel Core i7, il pannello è anche touch screen. Le colorazioni disponibili sono Frost Silver, Cherry Blossom Powder, Interstellar Blue, Cherry Blossom Powder e Green Mountain Daisy. Non mancano una porta USB Type-C e un caricabatterie da 65W. In termini di funzionalità, ci sono lo screenshot con tre dita e il Multi-Screen Collaboration. Interessante anche la presenza di quattro speaker e del pulsante d'accensione che funge anche da sensore di impronte digitali. Tra le varie novità, c'è anche un trackpad sensibile alla pressione e con supporto ai tag NFC. Insomma, MateBook X cerca di innovare con diverse possibilità che non si sono viste finora nel mondo dei portatli.

Per quanto riguarda, invece, le Ryzen Edition di MateBook 13 e MateBook 14, i processori utilizzati sono quelli della serie Ryzen 4000H, più precisamente Ryzen 5 4600H e Ryzen 7 4800H. Il prezzo di partenza per MateBook 13 con Ryzen 5 4600H, 16GB di RAM e 512GB di SSD è fissato a 4599 yuan (circa 557 euro al cambio attuale), mentre per la versione con pannello touch screen e Ryzen 7 4800H si arriva a 5399 yuan (circa 654 euro). Per quanto riguarda MateBook 14, la variante con Ryzen 5 4600H viene venduta a 4999 yuan (circa 606 euro), mentre quella più prestante con Ryzen 7 4800H costa 5699 yuan (circa 690 euro).