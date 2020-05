Huawei Matebook X Pro 2020 e Matebook 13 arrivano in Italia

Huawei annuncia oggi la disponibilità in Italia dei nuovo Huawei Matebook X Pro ed Huawei Matebook 13. Si tratta di due laptop che vanno ad inserirsi in due segmenti di mercato e che si prefiggono l'obiettivo di soddisfare le esigenze di varie fasce di consumatori.

Huawei Matebook X Pro 2020 coniuga design con innovazione ed intelligenza ed è caratterizzato da un Display UltraFull View con cornici laterali sottili che gli conferiscono un rapporto screen-to-body del 91%. Il notebook può essere utilizzato anche in versione multi tuch a 10 tocchi mentre la soluzione Huawei Fingers Gesture Screenshot è ideata per regalare agli utenti un modo nuovo per interfacciarsi. Sotto la scocca sono presenti i processori Intel Core i7-10510U ed i5-10210U di decima generazione, mentre la batteria è da 58Wh.

Il MateBook 13 invece è progettato per studenti e giovani professionisti e fa della portabilità il suo punto forte, grazie ad un peso di soli 1,3 chilogrammi ed uno spessore di 14,9mm. Il display FullView ha un rapporto body-to-screen dell'88%, anch'esso migliorato grazie all'Huawei Fingers Gesture Screenshot con opzione multi touch a 10 punti. E' presente anche l'opzione Huawei share 3.0 OneHope che consente di passare foto, video e documenti tra foto e smartphone, mentre Huawei Share 3.0 permette anche di condividere la registrazione dello schermo del PC con lo smartphone.

Su entrambi è presente il sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fans 2.0 che montando delle alette più ampie assicura una maggiore portata d'aria. A questi si aggiunge la tecnologia di filtraggio intelligente che tiene sotto controllo la temperatura del sistema.

Huawei MateBook X Pro 2020 è disponibile anche su Amazon, oltre che su Huawei Store e Huawei Experience Store a 1999 Euro per la configurazione i7/1TB, mentre la variante i5/512GB arriverà a fine maggio a 1699 Euro.

MateBook 13 è disponibile su Huawei Store a 699 Euro per la configurazione AMD 256GB e 799 Euro per la AMD 512GB.