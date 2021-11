Huawei MateBook X Pro 2021 in offerta: Deal of the Day per il Black Friday 2021

E’ finalmente arrivato il Black Friday 2021, anche su Huawei Store. In giornata odierna il negozio ufficiale del marchio asiatico propone una promozione molto succosa su un laptop della gamma MateBook: all’offerta (già corposa) si aggiungono anche alcuni regali.

Nell’ambito dei deal of the day di oggi, infatti, è possibile portare a casa Huawei MateBook X Pro 2021, nella configurazione con processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage al prezzo di 1299 Euro, con un risparmio considerevole.

Oltre allo sconto, però, nella confezione gli utenti troveranno anche due piacevoli regali: si tratta di Huawei Mouse II e della cover i pelle. Non è invece incluso il servizio Huawei Care, che estende la garanzia commerciale per 12 mesi e per cui è necessario pagare un sovrapprezzo di 39,50 Euro, comunque in offerta rispetto ai 79 Euro di listino.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un laptop con Display 3K FullView touchscreen, in grado di sfruttare a pieno la batteria che secondo i dati ufficiali di Huawei garantisce 11 ore di navigazione internet, 10 ore di riproduzione video ed 11 ore di lavoro.

Ricordiamo che per non perdervi nessuna delle offerte del Black Friday 2021 è disponibile la nostra pagina dedicata alle promozioni, dove riportiamo le più importanti.