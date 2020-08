Huawei MateBook X Pro in arrivo a breve: c'è anche uno smartphone innovativo

Huawei sta passando un periodo particolarmente atipico. Giusto ieri descrivevamo su queste pagine il possibile arrivo di uno smartphone con HarmonyOS, mentre oggi 17 agosto 2020 entriamo in campo di computer portatili. Infatti, l'azienda cinese ha pubblicato un teaser legato al laptop Huawei MateBook X Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, il succitato portatile sta per ottenere un importante "refresh". Infatti, nonostante la nostra recensione di Huawei MateBook X Pro 2020 sia stata pubblicata solamente qualche mese fa, a quanto pare l'azienda cinese ha già deciso di effettuare un aggiornamento. Non è chiaro quali saranno le novità apportate da questo upgrade, ma il teaser pubblicato su Weibo mostra chiaramente che l'evento di presentazione si terrà il 19 agosto 2020. Insomma, non manca molto per saperne di più.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, Huawei starebbe lavorando duramente per portare sul mercato uno smartphone innovativo, in grado di disporre sia di una fotocamera che di un sensore di impronte digitali in-display. La conferma da parte dell'azienda cinese è arrivata ai microfoni di Android Authority, quindi non ci sono dubbi in merito al fatto che Huawei ci stia lavorando. Tuttavia, la presentazione di questa tecnologia potrebbe richiedere molto tempo: si parla di una o due generazioni. Insomma, nella giornata odierna l'azienda cinese ha confermato il prossimo arrivo di due novità interessanti.