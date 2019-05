Huawei Matebook X Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon

Interessante offerta lanciata oggi da Amazon sul proprio sito web. Il colosso di Seattle propone infatti al prezzo più basso di sempre un laptop targato Huawei. Si tratta di Huawei Matebook X Pro, su cui è possibile risparmiare fino a 200 Euro rispetto al prezzo precedente.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il laptop può essere acquistato a 1.299 Euro, rispetto ai 1.499 euro precedenti. Si tratta, come dicevamo poco sopra, del prezzo più basso mai raggiunto dal dispositivo sulla piattaforma di Jeff Bezos.

La configurazione interessata è quella con schermo da 13,3 pollici LTPS touch screen con risoluzione di 3000x2000 pixel e rapporto screen-to-body del 91%. Sotto la scocca è presente il processore Intel Core i5-8250U, scheda grafica dedicata GeForce MX150, 8 gigabyte di RAM ed SSD interno da 256 gigabyte. Il laptop supporta anche la riproduzione video in 4K, ed il sistema audio Dolby Atmos.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Amazon non dà alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, tanto meno sulla disponibilità. E' ovviamente garantita la spedizione veloce per tutti gli iscritti Prime, con consegna garantita in 3 giorni lavorativi.

All'ordine è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia di due anni per guasti. L'estensione ha un costo di 51,99 Euro.