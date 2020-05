Huawei MateBook X Pro con SSD da 512GB in offerta su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul MacBook Air di questa mattina, torniamo nuovamente sul catalogo del colosso di Seattle per segnalare un'altra offerta su un notebook. Questa volta però si tratta di un MateBook X Pro.

Il laptop della società cinese sfoggia uno schermo da 13,9 pollici touchscreen 3K Huawei FullView con aspect ratio di 3:2 ed un rapporto schermo-corpo del 91%. Sotto la scocca è invece presente il processore Intel Core i7-8565U accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce MX250 ed 8 gigabyte di RAM. A livello di memoria invece troviamo un SSD interno da 512 gigabyte. E' presente anche una batteria di lunga durata da 57,4Wh che secondo i dati ufficiali è in grado di garantire 13 ore di riproduzione video.

L'offerta proposta da Amazon permette di portarlo a casa a 1.299 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1.699 Euro di listino, per un risparmio pari al 24%. Il prodotto beneficia anche di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna senza costi aggiuntivi gratuita entro venerdì se si ordina nelle prossime sette ore. Amazon infatti non riesce a garantire la consegna a casa in 24 ore ed infatti nella scheda tecnica del prodotto è presente l'indicazione che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".