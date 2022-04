Huawei MatePad 10.4 2022 ufficiale: tablet 2K con HarmonyOS 2.0 per scuola e ufficio

Huawei annuncia oggi il nuovo HUAWEI MatePad 10.4 2022, tablet di nuova generazione pensato per lo studio e il lavoro, dotato di HarmonyOS 2. Sottile e portatile, adotta un design minimalista e si dota di un display FullView 2K accompagnato lato audio da un comparto firmato Harman Kardon.

HUAWEI MatePad combina l'ergonomia e l'estetica tecnologica, risultando in un design con un perfetto equilibrio tra aspetto esteriore ed esperienza utente. Dotato di un display HUAWEI FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K e rapporto schermo-corpo dell'84%, offre una migliore qualità dell'immagine su una vasta gamma di contenuti rispetto al modello precedente. Grazie alla sintonizzazione professionale di Harman Kardon e alle casse con elevata ampiezza, i suoni potenti e più profondi trasformano il tablet in un vero e proprio altoparlante per i bassi.

Per quanto riguarda le periferiche, la nuova generazione di HUAWEI M-Pencil (2a generazione) non solo ripristina l'esperienza della scrittura a matita, ma serve anche come potente strumento per dimostrare la collaborazione multi-screen e cross-device tra smartphone e PC. Come tablet per l'ufficio e la scuola, il MatePad firmato HUAWEI consente agli utenti di sfruttare meglio le doti produttive e creative, per un'esperienza di apprendimento migliorata.

Non mancano dunque funzionalità a livello di sistema, come HUAWEI FreeScript, Annotate e Take snippet, rendendo l'inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida. O ancora, al fine di creare un'esperienza d'ufficio più efficiente e comoda HUAWEI MatePad presenta le funzioni Multi-Window e App Multiplier: la prima facilita il funzionamento aprendo simultaneamente fino a 4 finestre di applicazioni diverse, mentre l'App Multiplier si rivolge alla maggior parte delle applicazioni che non supportano la modalità orizzontale per utilizzare pienamente le applicazioni.

Nel suo design ultraleggero e sottile, HUAWEI MatePad offre un’ottima autonomia grazie alla sua enorme batteria da 7,250 mAh pronta a rimanere in standby fino a 28 giorni e a garantire fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua. Inoltre, HUAWEI MatePad supporta 22.5W HUAWEI SuperCharge, richiedendo solo 2 ore e mezza per una carica completa.

Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei Consumer Business Group Italia, ha dichiarato: “Con il lancio di questo dispositivo, Huawei arricchisce la sua offerta nella categoria tablet a supporto degli utenti più giovani interessati alla creatività o che si affacciano per la prima volta alla produttività e al lavoro. HUAWEI Matepad offre il meglio della tecnologia Huawei grazie alle numerose possibilità di collaborazione con tutti i prodotti dell’ecosistema Huawei, andando a garantire una ‘seamless experience’ anche a un target che si approccia all’utilizzo professionale del tablet in maniera diversa: studenti, universitari, giovani lavoratori”.

HUAWEI Matepad è disponibile da oggi su Huawei Store al prezzo di 249,90 Euro nella versione 4GB+64GB e 299.90 Euro nella versione 4GB+128GB. Fino al 10/05 sarà possibile ricevere in omaggio MatePad Flip Cover e, con l’aggiunta di 39,90 Euro, M-Pencil o FreeBuds 4i.