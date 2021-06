Huawei MatePad 11 arriva in Italia con HarmonyOS 2: prezzo e dettagli

Nel corso dell'evento di presentazione di qualche giorno fa, Huawei ha annunciato anche il tablet MatePad 11 (come potete leggere nella notizia dedicata a MatePad Pro). Tuttavia, in quell'occasione non era stato fatto riferimento all'arrivo in Italia di questo modello. Ebbene, ora è tutto ufficiale.

Infatti, tramite un apposito comunicato stampa, Huawei ha ufficializzato il fatto che MatePad 11 arriverà in Italia a un prezzo di 499,90 euro. I preordini partiranno su Huawei Store da metà luglio 2021. In ogni caso, per tutti i dettagli relativi alla disponibilità dei prodotti più recenti del noto brand, potete fare riferimento al sito ufficiale di Huawei.

Al netto di questo, ricordiamo che MatePad 11 dispone di HarmonyOS 2, sistema operativo annunciato recentemente. Si tratta dunque di un dispositivo importante per Huawei, dato che l'azienda sta seguendo una nuova strada. Troviamo poi un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, nonché il supporto alla Huawei M-Pencil di seconda generazione (che ha una latenza di input di appena 2 ms).

In ogni caso, tra le novità software che si fanno notare di più, troviamo il cosiddetto Bottom Dock. Quest'ultimo consente all'utente di accedere rapidamente alle applicazioni che è solito usare più frequentemente, nonché a quelle utilizzate di recente.