Huawei MatePad Pro 13,2' arriva in Italia: ecco il tablet con schermo OLED flessibile

Huawei annuncia il lancio in Italia del nuovo MatePad Pro 13,2”, la new entry della serie MatePad con design ultrapiatto e leggero e display OELD flessibile. Compatibile con la Smart Magnetic Keyboard, supporta anche M-Pencil di terza generazione con tecnologia NearLink.

Il tablet è dotato anche di Huawei Sound, per offrire un’esperienza audiovisiva completa che si adatta sia ai professionisti creativi che all’utilizzo quotidiano. Huawei MatePad Pro 13,2” combina però anche l’estetica e funzionalità innovative in grado di stimolare la creatività nel solco del concetto “Creation of Beauty”.

A livello tecnico, troviamo un display OLED flessibile da 13,2” con aspect ratio del 3:2 e rapporto schermo-corpo del 94%. Lo spessore è di soli 5,5mm su un peso di 580 grammi: tali dimensioni lo rendono uno dei tablet più sottili del mercato. Il rivestimento posteriore è in fibra di vetro ad alta resistente, mentre la scocca è disponibile solo nella colorazione Golden Blac.

Per quanto concerne le funzionalità software, Huawei MatePad Pro 13,2” potenzia le già esistenti modalità Multi-Window ideate da Huawei per garantire un’interazione con diverse finestre, in maniera simile a quanto avviene su PC.

Presente anche la funzionalità Huawei SuperCharge ad 88W che garantisce una ricarica veloce , ma sempre a proposito di batteria il tablet è anche il primo con architettura di alimentazione a batteria di serie 2S.

Huawei MatePad Pro 13,2” è disponibile da oggi, fino al 31 Gennaio, in preordine su Huawei Store al prezzo di 999,90 Euro. Fino al 31 Gennaio, acquistando MatePad Pro 13,2” è possibile ottenere Huawei Smart Magnetic Keyboard US version ed Huawei M-Pencil di terza generazione in omaggio e 50 Euro di sconto in fase di preordine. Per ottenere tale sconto è necessario registrarsi sul sito dedicato, effettuare il preordine versando 50 Euro di acconto, attendere la mail di conferma e recarsi nell’area riservata del sito entro l’11 Febbraio. Al pagamento, sarà applicato lo sconto.