Huawei MatePad Pro ufficiale in Italia con HarmonyOS 2: prezzo e specifiche

Huawei non si è fatta mancare proprio nulla durante l'evento di annuncio odierno. Infatti, la società cinese ha ufficializzato l'arrivo in Italia del tablet MatePad Pro. Quest'ultimo dispone ovviamente dell'appena annunciato sistema operativo HarmonyOS 2.

MatePad Pro rappresenta sicuramente un prodotto importante per l'azienda cinese, in quanto si tratta del primo tablet a supportare il nuovo OS proprietario. Ovviamente la novità principale è proprio l'introduzione di HarmonyOS 2, che ricordiamo punta alla realizzazione di un "ecosistema". Tra le novità più interessanti, troviamo la presenza di una barra inferiore che consente di accedere rapidamente alle app, un po' in stile macOS. In ogni caso, si tratta di un prodotto che dispone anche di altre caratteristiche da tenere d'occhio.

Sotto la scocca troviamo infatti un processore Kirin 9000E, che stando a Huawei è in grado di supportare come si deve attività come il multitasking. Non manca poi un display OLED Fullview da 12,6 pollici, che dispone di uno screen-to-body ratio del 90%. Non manca inoltre la M Pencil di seconda generazione, che dispone di diverse nuove funzionalità. Le colorazioni disponibili sono quelle Olive Green e Matte Grey. Purtroppo, al momento in cui scriviamo, non abbiamo a disposizione le caratteristiche complete, ma ovviamente ci sarà modo di approfondirle.

Per quanto concerne prezzo e disponibilità in Italia, Huawei MatePad Pro arriverà nel nostro Paese su Huawei Store a metà luglio 2021 a un prezzo pari a 799,90 euro. Per il resto, a proposito di tablet, c'è anche Huawei MatePad 11 (ma non abbiamo informazioni in merito all'arrivo in Italia di quest'ultimo).