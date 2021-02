Huawei MatePad T 10 in offerta lampo su Amazon Italia sotto i 100 euro

Non c'è solamente la Gaming Week in queste ore su Amazon Italia. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos ha lanciato anche altri sconti lato tech. Tra questi, troviamo l'offerta lampo sul tablet Huawei MatePad T 10.

Più precisamente, quest'ultimo viene proposto a un prezzo di 99,90 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Amazon Italia, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 159,90 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 38%, ovvero di 60 euro. In ogni caso, trattandosi di un'offerta lampo, quest'ultima rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, al momento in cui scriviamo mancano poco più di quattro ore al termine dell'iniziativa promozionale.

Per il resto, vi ricordiamo che si tratta di un tablet con schermo da 9,7 pollici, che viene proposto nella sua versione Wi-Fi e dispone di 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Assenti i servizi Google, in quanto si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services). Insomma, può potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi cerca un tablet low cost, ma ricordatevi di analizzare per bene la questione software prima di procedere all'acquisto.

Dando un'occhiata alle altre offerte disponibili online relative al prodotto, abbiamo notato che MediaWorld lo propone a 149,99 euro (nel modello con 32GB di memoria interna). Il prodotto non risulta invece disponibile da Unieuro, dove costerebbe 149 euro (32GB).