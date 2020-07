Huawei MatePad T10 e T10s, ecco i nuovi tablet di fascia media in arrivo

Come Samsung anche Huawei sembrerebbe avere in arrivo sul mercato due nuovi tablet: il MatePad T10 e il MatePad T10s. Su Twitter infatti sono comparse delle possibili caratteristiche tecniche di questi due modelli che, ipoteticamente, dovrebbero andare a controbattere il lancio di Galaxy Tab S7 e S7 Plus.

A condividere online queste informazioni è stato l’utente rquandt, nickname di Roland Quandt. Secondo le schede pubblicate il MatePad T10 sarà la variante più piccola con uno schermo da 9.7 pollici e risoluzione pari a 1280x800. Lato hardware sarà dotato di un processore Kirin 710A octa-core, di 2GB di RAM e 16 o 32GB di spazio d’archiviazione con supporto per microSD fino a 512GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico invece ci sarà una fotocamera posteriore da 5MP e una anteriore da 2MP. Come sistema operativo avrà Android 10 ed EMUI 10.1 con AppGallery, mentre la batteria sarà da 5100 mAh. Il suo prezzo non è ancora definito e nemmeno la data di uscita.

Il MatePad T10s nemmeno ha una data di lancio e un prezzo ufficiali, ma c’è una sua scheda tecnica. Il display sarà più grande del modello T10, con 10.1 pollici e risoluzione di 1920x1200. Lato hardware, fotocamera, OS, batteria e connettività non ci sono differenze, tranne per la memoria disponibile: infatti ci saranno due varianti, una da 2GB di RAM con 32GB di memoria interna, e un’altra da 3GB di RAM con 64GB di spazio d’archiviazione.

Questi però sono solo rumors apparsi online via Twitter, dunque come sempre vi consigliamo di attendere l’annuncio ufficiale di Huawei. Nel mentre, su Huawei Store è arrivato il nuovo portatile MateBook 14 ancora più potente di prima.