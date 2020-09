Huawei mette in mostra FreeBuds Pro, Watch Fit e P40 Pro alla Milano Fashion Week

Huawei ha sfilato con il suo ecosistema di prodotti scelti per l’occasione con Francesca Liberatore durante la runway della collezione SS 2021. L’evento si è tenuto venerdì scorso nel centralissimo quartiere milanese di Brera durante la Milano Fashion Week, a favore della Onlus Golfini Rossi per sostenere il progetto Sanità a Mvimwa.

In passerella i device dell’ecosistema Huawei, indossati dalle modelle, hanno contribuito al racconto di una nuova moda sempre più comunicativa e rappresentativa, filosofia alla base del lavoro di Francesca Liberatore. Huawei, per celebrare questi valori, ha offerto supporto tecnologico concreto e i suoi device hanno permesso a tutti i presenti di diventare opera e operatore allo stesso tempo, assumendo un ruolo attivo passivo, in linea con la modalità di svolgimento dell’intero evento.

“Il talento e il genio creativo hanno significati importanti per noi in Huawei. Quando un’idea forte come quella portata in passerella da Francesca Liberatore incontra la nostra tecnologia, il risultato non può che essere originale e all’avanguardia. Crediamo che la tecnologia possa essere fattore abilitante e, in questo momento più che mai, sia un elemento chiave per farci sentire tutti connessi. Continueremo a lavorare per offrire le più avanzate soluzioni tecnologiche attraverso i nostri prodotti e servizi sempre più ricchi, interconnessi tra di loro senza soluzione di continuità e aperti ad un pubblico sempre più ampio”. Ha affermato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

“Creare qualcosa di autentico e reale in cui, come nel film Lisbon Story di Wim Wender, fosse importante rappresentare la contingenza e in particolare l’evento con il massimo dell’oggettività che solo una camera “fuori controllo” può dare, creando un racconto nuovo grazie all’assoluta qualità che la tecnologia Huawei ha potuto conferire”. Ha affermato Francesca Liberatore.

A sfilare alcuni dei prodotti più recenti lanciati sul mercato italiano, tra questi: i nuovi auricolari Huawei True Wireless Stereo (TWS) top di gamma HUAWEI FreeBuds Pro, i primi con cancellazione intelligente e dinamica del rumore; i nuovi wearable, HUAWEI WATCH FIT, i primi con quadrante rettangolare e bordi arrotondati ad includere un vero personal trainer animato e HUAWEI WATCH GT 2 Pro, con il suo design minimal e confortevole ma altamente personalizzabile con oltre 200 immagini diverse per il quadrante e oltre 100 modalità di allenamento.

Ma non è finita qui: presenti anche i flagship HUAWEI P40 Pro+ e l'HUAWEI P40 Pro che grazie agli obiettivi Leica Ultra Vision declinati rispettivamente in una quintupla e una quadrupla camera, garantiscono una qualità fotografica senza precedenti e gli occhiali smart HUAWEI GENTLE MONSTER, che permettono di creare un look elegante e smart, integrando nella montatura varie funzionalità per il controllo di musica e chiamate.

Infine, il nuovo laptop HUAWEI MateBook 14 AMD, leggero, elegante e super performante, è stato protagonista durante l’asta di beneficienza che ha messo in vendita i capi della nuova collezione di Liberatore. Il ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto per sostenere il Monastero Benedettino di Mvimwa in Tanzania.

Indossati dalle modelle durante il catwalk, i prodotti Huawei si sono mostrati in occasioni d’uso quotidiane, confermando l’eleganza del design e la pratica indossabilità, compagni perfetti per chi desidera device performanti senza rinunciare allo stile.