Huawei, ecco il nuovo monitor ultra-curvo MateView GT da 27 pollici a 165Hz

In concomitanza con la presentazione del nuovo Huawei MateBook 14S, Huawei ha anche presentato il MateView GT 27", il nuovo monitor ultra-curvo con refresh rate di 165 Hz e curvatura dorata di 1500R.

Come dicevamo poco sopra, Huawei MateView GT 27" è dotato di un'alta frequenza di aggiornamento, ed un aspect ratio di 16:9, a cui si aggiunge una risoluzione dello schermo di 2560x1400 pixel. La curvatura di 1500R, inoltre, permette al display di adattarsi ai giochi ed ai film più popolari, per offrire un'esperienza d'intrattenimento coinvolgente.

A livello di prestazioni cromatiche, Huawei MateView GT 27" offre una gamma di colori di livello cinematografico, ed è stato calibrato secondo i principi della famiglia GT e gli standard rigorosi per raggiungere un'accuratezza di colore ΔE<2. il="" monitor="" supporta="" anche="" la="" luminosit="" di="" 350="" nits="" ed="" un="" rapporto="" contrasto="" 4000:1="" con="" immagini="" hdr="" 10="" ad="" alta="" gamma="" dinamica="" che="" valorizzano="" ogni="" dettaglio="" p="">

Huawei evidenzia che rispetto ai monitor con refresh rate inferiore, elimina lo sfarfallio del display, il che si traduce in un'esperienza di gioco che non affatica gli occhi. Huawei MateView GT 27" è anche dotato della funzione Dark Field Control che permette di individuare i neomici nascosti in gioco regolando il contrasto sullo schermo. Presente anche la funzione Crosshairs.

A livello i porte, sono presenti ingressi HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 ed una porta per la ricarica USB-C. Il monitor ha anche ottenuto la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light e supporta la tecnologia DC Dimming.

Huawei MateView GT 27" è disponibile in preordine fino all'8 Novembre al prezzo di 399,90 Euro, con in regalo Huawei Wireless Charging Mouse PAD GT e Huawei Wireless Mouse GT. Su Huawei Store depositando un acconto di 10,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 50,00 euro.