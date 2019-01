Huawei: multati due dipendenti per aver twittato da iPhone

Avevano inviato tweet sull'account ufficiale della compagnia utilizzando un iPhone, il che non era sfuggito alla rete ed ai più curiosi che immediatamente avevano fatto notare il tutto. Huawei però non ci è passata su ed ha multato due dipendenti del reparto marketing.

A dare la notizia Bloomberg, secondo cui nonostante la compagnia abbia a più riprese accusato l'agenzia che si occupa dei social media, ha deciso di punire due dipendenti del dipartimento marketing con una multa di circa 700 Dollari, la retrocessione al livello precedente e blocco per le eventuali promozioni per i successivi dodici mesi.

Secondo la nota interna, ottenuta da Bloomberg News, uno dei due dipendenti sarebbe a capo del team che si occupa del marketing digitale. Huawei avrebbe anche formalmente inviato un richiamo a tutti i dipendenti in cui si legge che "l'azienda stava per stringere accordi con fornitori e partner e l'incidente ha esposto al pubblico alcuni difetti nei nostri processi e gestione".

Di seguito vi proponiamo lo screenshot di uno dei tweet incriminati, inviati lo scorso 31 Dicembre per porre gli auguri di fine anno e buon 2019 a tutti gli utenti ma che, come si può vedere, è stato inviato dal client per iPhone.

Non è la prima volta che nel settore tecnologico si registrano episodi di questo genere, ma Huawei ha deciso di usare il pugno duro per prevenirne altri.