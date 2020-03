Huawei Music ufficiale in Italia: primi tre mesi gratuiti se vi iscrivete subito

A fianco della presentazione della gamma di smartphone P40, Huawei ha annunciato l'arrivo in Italia del suo servizio di streaming Music.

Comunicato stampa: Milano, 26 marzo 2020 - HUAWEI, azienda leader mondiale della tecnologia, ha annunciato oggi l'arrivo in Europa di HUAWEI Music, un servizio interamente dedicato al mondo della musica, facile da usare e disponibile per il download su HUAWEI AppGallery. HUAWEI Music è disponibile in abbonamento mensile al costo di 9,99€, i primi 3 mesi sono gratuiti per tutti coloro che si iscrivono al servizio entro il 26 aprile.

HUAWEI Music vanta già 160 milioni di utenti attivi mensili e da oggi è disponibile in 16 Paesi europei, tra cui l'Italia. Con oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album - l'equivalente di oltre 300 anni di musica non-stop - HUAWEI Music offre il meglio della musica, in streaming e senza pubblicità.

Playlist personalizzate e suggerimenti giornalieri assicurano un'esperienza musicale di altissimo livello, con una libreria di brani locali e internazionali, prodotti da case discografiche leader di settore come Warner Music, Sony Music e Universal Music.

HUAWEI Music è stata progettata per funzionare senza soluzione di continuità con tutti i prodotti dell'ecosistema HUAWEI – smartphone, tablet, auricolari e smartwatch – offrendo agli utenti un'esperienza d'ascolto innovativa in tutti gli scenari. Huawei ha pensato a tutti, rendendo già disponibile sulla piattaforma delle playlist a tema running, create in particolar modo per chi si allena con gli smartwatch HUAWEI, e la modalità "Party" che consente agli utenti di collegare i loro smartphone HUAWEI e riprodurre lo stesso brano contemporaneamente, per sperimentare un effetto audio surround. Grazie all'integrazione di Huawei Histen 3D, gli utenti potranno sperimentare l'audio surround virtuale in cuffia in tre diverse modalità.

Jervis Su, Vice President Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato: "In un momento così delicato, abbiamo deciso di rendere il servizio HUAWEI Music gratuito per i primi 3 mesi per tutti i nuovi abbonati, nella speranza che porti un po' di allegria nelle case dei nostri utenti e che faccia loro compagnia. HUAWEI Music è solo uno dei tanti servizi proprietari che stiamo rapidamente sviluppando per offrire la prima vera alternativa agli utenti negli ultimi dieci anni".

Gli utenti saranno anche aggiornati su tutte le novità del panorama musicale e avranno la possibilità di esplorare e conoscere nuovi generi, grazie alle funzioni "New Releases" e "Music Buzz". Inoltre, HUAWEI Music offrirà diverse attività e incentivi per tutti gli abbonati.

HUAWEI Music sarà disponibile da oggi in 16 Paesi Europei tra cui: Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Grecia, con piani di espansione graduale nei restanti Paesi Europei.

Tutti i dispositivi HUAWEI con EMUI 4.0 e versioni successive riceveranno una notifica in app HUAWEI Music o una notifica push di sistema il 26 marzo. A partire da oggi, gli utenti potranno anche eseguire l'aggiornamento a HUAWEI Music tramite HUAWEI AppGallery. Per usufruire del servizio, gli utenti devono prima registrarsi e accedere all'ID Huawei. Il servizio di streaming costa 9,99€ al mese.

Maggiori informazioni su HUAWEI Music disponibili a questo link.

Maggiori informazioni su HUAWEI Mobile Services disponibili a questo link.