HUAWEI, al via i 'Next-Image Awards 2021': arte e foto da smartphone

Anche quest'anno, Huawei ha aperto le danze al suo ormai tradizionale contest di fotografia per smartphone, considerato il più importante del mondo nella categoria, che ha debuttato nel 2017 e che da allora ha visto sfidarsi oltre 2 milioni di fotografi

Come per il Next-Image del 2020 ci saranno premi fino a 10000 dollari e il tema "Better Together", mentre numerose saranno le differenze.

La giuria sarà composta da un team internazionale di esperti, tra cui Karen Smith, Liu Heung Shing, Lin Haiyin e l'italiano Stefano Federici, vincitore dell'edizione 2019. Nel 2021 non ci sarà un vincitore assoluto, bensì dieci categorie in cui poter esprimere la propria arte e la propria ispirazione, anche e soprattutto per dare il giusto rilievo alle differenze, ai punti di vista e alle forme in cui l'arte stessa può manifestarsi.

Le categorie in cui sarà possibile partecipare sono:

Ritratti

Bianco e nero

Video-story

Foto-story

Snapshot

Grandangolo

Scatti a distanza

Scatti notturni

Super Macro

Salve, vita!

In aggiunta al contest internazionale, a partire dal 15 settembre, Huawei lancerà un concorso locale ogni due settimane, per nominare il vincitore di due categorie differenti per l'edizione italiana del Next-Image 2021. In palio, ci saranno Huawei nova 8i appena lanciato in Italia e il monitor Huawei MateView GT.

Quanto alla premiazione finale, si parla di un primo premio assoluto da 10000 dollari per tre vincitori, 27 vincitori di categoria con un Creation Fund da 1000 dollari, 30 premi per i secondi classificati con in palio Huawei Watch 3 e infine 10 vincitori per lo Student Focus Award, che mette in palio un Creation Fund da 1000 dollari e consiste in una categoria aggiuntiva per studenti tra i 18 e i 24 anni.