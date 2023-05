Huawei non si ferma: nuovo evento il 18 maggio, MatePad Air in arrivo

Sono passate solo poche ore dal lancio europeo di Huawei P60 Pro e di Huawei Mate X3, ma la compagnia cinese non sembra essere intenzionata a prendersi alcuna pausa. Al contrario, Huawei ha annunciato un nuovo evento, questa volta dedicato al mercato cinese, nel corso del quale presenterà la sua lineup di prodotti per l'estate.

Facciamo però il punto della situazione: Huawei ha lanciato Mate X3, P60 Pro e la serie di smartwatch Huawei Watch 4 in Europa solo ieri, martedì 9 maggio. In Cina, tuttavia, i due smartphone erano stati presentati già a fine marzo, perciò un evento destinato al mercato asiatico per il mese in corso ha senso per il colosso di Shenzhen e per il suo business in estremo oriente.

Ad ogni modo, l'evento si terrà il 18 maggio alle 9:30 italiane (15:30 di Pechino). Per il momento, non sappiamo quali device verranno presentati durante la conferenza, ma la stessa Huawei ha pubblicato un paio di teaser a riguardo sulla popolare app di Microblogging di Weibo: dal tenore dei primi annunci, sembra che gli smartphone non saranno al centro della presentazione.

Nello specifico, Huawei presenterà il MatePad Air nel corso dell'evento. Quest'ultimo dovrebbe essere un tablet con SoC Snapdragon 888 di Qualcomm e con una batteria da 8.200 mAh con tanto di ricarica rapida a 40 W. Con il rebranding in MatePad "Air", la serie di tablet proprietari di Huawei dovrebbe anche ricevere un profondo redesign, che passerà per una riduzione dello spesso e del peso dei device.

L'altro annuncio dovrebbero invece essere gli Huawei Watch 4 e 4 Pro, insieme magari a qualche sorpresa in esclusiva per il mercato cinese: i due smartwatch, infatti, sono già arrivati sul mercato europeo, perciò è improbabile che, senza alcuna novità di peso, Huawei decida di renderli protagonisti di un'intera conferenza per il pubblico cinese. Infine, nella stessa cornice dovrebbero essere presentati anche i nuovi MateBook di Huawei, che si faranno strada in Europa nei prossimi mesi.