Huawei, non solo Mate 50: ci sono anche Mate 50 Pro e Mate 50 RS Porsche Design

Huawei ha lanciato il Mate 50 nella giornata di ieri sul mercato cinese: in parallelo, la compagnia di Shenzhen ha però lanciato anche due altri smartphone della linea Mate 50, ovvero Mate 50 Pro e Mate 50 RS Posche Design. Oggi, finalmente, conosciamo specifiche tecniche e prezzo di entrambi.

All'atto pratico, il Mate 50 Pro e il Mate 50 RS Porsche Design sono praticamente lo stesso smartphone, condividendo larga parte delle proprie caratteristiche tecniche. La versione targata Porsche dello smartphone, come lascia presagire il nome, vanta però un design più ricercato, delle fotocamere diverse e un quantitativo maggiore di RAM rispetto al Mate 50 Pro "standard".

Partendo dal display, entrambi gli smartphone hanno uno schermo OLED da 6,74" con risoluzione FHD+ di 2.612 x 1.212 pixel. Il refresh rate dei device arriva a 120 Hz e il Touch Sampling Rate a 300 Hz. Al contrario del Mate 50 standard, i due device non hanno un punch-hole, ma un notch, che ospita l'hardware per il riconoscimento facciale in 3D.

Sotto la scocca dei due device troviamo un chip Snapdragon 8+ Gen1 e un modem 4G, dal momento che Huawei non può utilizzare le tecnologie 5G a causa delle sanzioni internazionali. Il modello Pro ha una RAM LPDDR5 da 8 GB e uno storage UFS 3.1 da 256 o da 512 GB; al contrario, la variante RS dello stesso smartphone ha 12 GB di RAM LPDDR5 e una memoria UFS 3.1 nel solo taglio da 512 GB. Inoltre, entrambi i device sono compatibili con le memory card NM fino a 256 GB.

Entrambi gli smartphone hanno poi una batteria da 4.700 mAh con il supporto per la ricarica rapida cablata a 67 W e wireless a 50 W, nonché per la ricarica wireless inversa. Lato connettività, invece, i due Mate 50 Pro e RS vantano il dual SIM, la comunicazione satellitare, il Wi-Fi 802.11ax, il Bluetooth 5.2, il GPS dual-frequency, l'NFC e un connettore USB-C.

Le fotocamere sono invece il principale punto che differenzia i due device. Entrambi hanno infatti una selfie-camera da 13 MP, mentre il pannello posteriore del Mate 50 Pro vanta una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolo da 13 MP e un teleobiettivo periscopico 5x da 64 MP con OIS. La variante RS Porsche Design, invece, sostituisce il teleobiettivo con una lente tele macro da 48 MP con zoom 35x e con il supporto per lo zoom digitale 200x. Intanto, comunque, Huawei ha presentato tantissimi device all'IFA 2022, tra cui i nuovi smartphone Nova 10.