Huawei non potrà più preinstallare le app Facebook nei propri smartphone

Facebook si aggiunge alla lunga lista di società americane che hanno deciso di tagliare i ponti con Huawei a seguito del ban di Donald Trump. La notizia è stata riportata da Reuters che spiega la decisione che avrebbe deciso di intraprendere il social network di Mark Zuckerberg.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa, Facebook non consentirà ad Huawei di preinstallare le proprie applicazioni sugli smartphone e dispositivi.

I possessori di smartphone Huawei però potranno comunque scaricare ed utilizzare app come Whatsapp, Instagram ed ovviamente il client ufficiale di Facebook, e continueranno a ricevere gli aggiornamenti tramite il Play Store. La differenza è da ricercare nel fatto che Huawei non sarà più in grado di preinstallarle, cosa che di solito fa insieme ad altri servizi come Twitter.

L'approccio rispetto a quello di Google è diverso, in quanto Facebook starebbe negando le pre-installazioni su "qualsiasi telefono che non ha ancora lasciato la fabbrica".

E' chiaro che le implicazioni di questa scelta non sono gravi come quella presa da altri marchi come ARM, ad esempio, ma rappresenta comunque una notizia significativa in quanto un altro popolare marchio legato al mondo hi-tech americano ha deciso di tagliare i ponti con Huawei.

Da parte della società di Shenzhen non sono arrivate comunicazioni a riguardo.