Huawei non si ferma nemmeno a Capodanno: Y7 Pro ufficiale

Mancano oramai poche ore all'inizio del nuovo anno e nelle Samoa (Oceania) sono già nel 2019. Huawei ha quindi deciso di anticipare la concorrenza e di annunciare ufficialmente Y7 Pro, uno smartphone dedicato ad alcuni mercati selezionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, lo smartphone monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 450 operante a una frequenza massima di 1,8 GHz, un display LCD da 6,26 pollici con risoluzione HD+, notch "a goccia" e aspect ratio 19:9, 3GB di RAM, 32GB di ROM (espandibile tramite microSD), una dual camera posteriore da 13MP (f/1,8) + 2MP, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android Ore con personalizzazione EMUI 8.2. Le colorazioni disponibili sono Blue e Black.

Non mancano tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 4.2 al Wi-Fi 2.4 GHz. Presenti anche il sensore di impronte digitali posto sul retro e lo sblocco facciale. Per il resto, il design è molto simile a quello visto qualche giorno con il nuovo Huawei P Smart (2019). Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Huawei Y7 Pro arriverà nei mercati selezionati (tra cui rientra il Vietnam) il prossimo 5 gennaio 2019 a un prezzo di 3,990,000 VND (circa 150 euro al cambio attuale).