Huawei non ci sta: 'HarmonyOS non è una copia di Android, ma un OS totalmente nuovo'

A seguito della pubblicazione dei rapporti secondo cui HarmonyOS sarebbe una copia di Android 10, Huawei ha diffuso uno statement per fare chiarezza sulla questione ed evitare facili fraintendimenti tra gli utenti.

Il colosso cinese, nel precisare che si tratta di un sistema totalmente nuovo, ha voluto sottolineare che è “progettato unicamente intorno alle necessità di un futuro dove i dispositivi iOS sono progettati per coesistere e dialogare in modo massiccio. Può essere distribuito on-demand su un’ampia varietà di dispositivi, e adattarsi in modo flessibile a diverse risorse hardware e requisiti applicativi”.

La società asiatica nella dichiarazione diffusa agli organi di stampa si è anche soffermata sulle risorse open source di terze parti che sfrutta HarmonyOS, tra cui figura anche Linux. “Attingendo al codice open source di AOSP (Android Open Source Project), il quadro applicativo distribuito di HarmonyOS può coesistere con il quadro applicativo AOSP e supportare entrambe le API AOSP e HarmonyOS per offrire agli utenti la stessa esperienza di smartphone e tablet di prima e le esperienze differenziali cross multi-device” afferma Huawei, che si sofferma anche sull’interfaccia grafica.

A riguardo, Huawei osserva che al lancio HarmonyOS avrà una nuova interfaccia utente. “Il programma beta per sviluppatori è ancora in corso, e siamo lieti di ricevere qualsiasi feedback dagli sviluppatori e dai partner che lavorano al nostro fianco per dare vita alla nostra visione di tutti gli scenari”.