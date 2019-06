Huawei Nova 5, 5 Pro e 5i annunciati ufficialmente: la società cinese non si ferma!

Dopo aver presentato MediaPad M6, Huawei ha svelato al grande pubblico anche la sua nuova gamma di smartphone Nova 5. Quest'ultima comprende tre dispositivi: Nova 5, Nova 5 Pro e Nova 5i. Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche dei vari smartphone.

Il modello meno costoso è chiaramente Nova 5i, che monta un display OLED con foro per la fotocamera, un processore Kirin 710, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 24MP + 8MP + 2MP + 2MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 16W. Il prezzo di partenza per il mercato cinese è fissato a circa 260 euro.

La variante base dello smartphone, ovvero Nova 5, dispone invece di un display OLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ notch "a goccia", un processore Kirin 810, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 16MP + 2MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il prezzo di partenza per il mercato cinese è fissato a circa 380 euro.

Il modello Pro monta un pannello OLED da 6,39 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia", un processore Kirin 980, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 16MP + 2MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il costo iniziale per il mercato cinese è pari a circa 400 euro.

Tutti gli smartphone sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese e non abbiamo ulteriori informazioni in merito a un possibile lancio in Italia.