Huawei Nova 7 e MatePad 10.4 ufficiali: schede tecniche e prezzi

Dopo i leak di qualche giorno fa, oggi è stata la "giornata degli annunci" per Huawei. Infatti, l'azienda cinese ha svelato la gamma di smartphone Nova 7 e il tablet MatePad 10.4. Si tratta di dispositivi interessanti, che vale la pena analizzare nel dettaglio.

Partendo dalla famiglia Nova 7, stando anche a quanto riportato da 91mobiles e GSMArena, troviamo tre modelli: Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE. Il primo monta uno schermo OLED da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 985 operante alla frequenza massima di 2,58 GHz, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra grandangolare) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 40W. Il costo di partenza è fissato a 2999 yuan (circa 393 euro al cambio attuale).

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di Huawei Nova 7 Pro, troviamo un display OLED da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e foro per la doppia fotocamera, un SoC octa-core Kirin 985 operante alla frequenza massima di 2,58 GHz, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra grandangolare) + 8MP (f/3.4, teleobiettivo, ottica a periscopio, zoom ibrido 10x) + 2MP (f/2.4, per le macro), una doppia fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) + 8MP (f/2.2, ultra grandangolare) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 40W. Il prezzo di partenza è di 3699 yuan (circa 485 euro).

Infine, Huawei Nova 7 SE monta uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore Kirin 820 operante alla frequenza massima di 2,36 GHz, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4, ultra grandangolare) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica a 40W. Il costo di partenza è fissato a 2399 yuan (circa 315 euro).

Tutti gli smartphone citati supportano il 5G, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e dispongono di una porta USB Type-C e di un sensore per le impronte digitali. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1. Per il momento, la gamma Huawei Nova 7 è stata annunciata solamente per il mercato cinese e non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un possibile arrivo in Italia.

Passando al tablet MatePad 10.4, troviamo un display IPS da 10,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel), un processore octa-core Kirin 810, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una fotocamera posteriore da 8MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 7250 mAh. Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11ac e al Bluetooth 5.1. Presente il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1. Presente anche il supporto alla M-Pen.

Il tablet è stato annunciato in Cina e il prezzo di partenza è pari a 1899 yuan (circa 250 euro al cambio attuale, variante Wi-Fi 4/64GB). Il modello Wi-Fi da 6/128GB viene venduto a 2199 yuan (circa 288 euro), mentre la variante 4G LTE da 6/128GB costa 2499 yuan (circa 328 euro).