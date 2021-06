Huawei Nova 8i trapela in ogni dettaglio tecnico, verrà lanciato con Android?

In attesa dello smartphone Huawei P50 e del suo lancio sul mercato, la casa di Ren Zhengfei sembrerebbe intenzionata ad allargare la famiglia di dispositivi Nova 8. Alla lista che comprende Nova 8 SE, Nova 8 5G, Nova 8 Pro 5G e Nova 8 Pro 4G, infatti, a breve dovrebbe aggiungersi il modello Nova 8i di cui è trapelata l’intera scheda tecnica.

Secondo quanto riportato da PlayfulDroid, il telefono Huawei Nova 8i dovrebbe dotarsi di un display Full HD+ da 6,67 pollici senza cornice e con un rapporto schermo-corpo del 94,7%, dotato solamente di un notch punch-hole ospitante la fotocamera anteriore di cui, però, non sono note le specifiche. In compenso, si sa tutto riguardo il resto del comparto fotocamera: la configurazione quad-camera vedrà un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.9 assieme a un modulo da 8 megapixel grandangolare, un sensore di profondità da 2 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Sotto la scocca invece appariranno il chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 662 con frequenza massima pari a 2 GHz, GPU Adreno 610 e modem Snapdragon X11 LTE; insomma, niente 5G. Non sono noti i tagli di memoria RAM e archiviazione, per ora, ma si sa che la batteria in dotazione avrà una capacità di 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. A sorpresa, infine, il sistema operativo al lancio sarà Android con EMUI 11; è scontato, però, che successivamente verrà rimpiazzato da HarmonyOS 2 con un aggiornamento apposito.

Restando in ambito Huawei, la gamma Mate 50 potrebbe non arrivare sul mercato a causa della carenza di componenti fondamentali.