Huawei nova 9 approda in Italia ed è già tempo di offerte: ecco gli omaggi

Huawei sta ancora cercando di "sistemare" la questione del ban subito dagli Stati Uniti d'America. In questo contesto, l'arrivo in Italia dello smartphone Huawei nova 9 coincide con il lancio di offerte che potrebbero risultare intriganti per più di qualcuno.

Scendendo nel dettaglio di quanto proposto da Huawei contestualmente al lancio del prodotto nel nostro Paese, il noto brand ha scelto di abbinare all'acquisto del dispositivo gli auricolari Huawei FreeBuds Pro (generalmente costerebbero 109,90 euro, si può scegliere tra le colorazioni Carbon Black, Silver Frost e Ceramic White), una custodia (si può scegliere tra Slim PU Case Blue e Flexible Clear Case), l'estensione della garanzia di 6 mesi e 50GB gratis per 3 mesi per quel che riguarda Huawei Cloud.

Insomma, Huawei sta cercando di puntare in modo deciso sugli omaggi. In ogni caso, ricordiamo che, come evidenziato in fase di presentazione di Huawei nova 9, sono assenti i servizi Google (si punta sulla EMUI 12 con Huawei Mobile Services). Al netto di questo, il prezzo dello smartphone, che dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, è fissato a 499,90 euro su Huawei Store. Proprio acquistando il dispositivo tramite quest'ultimo è possibile ottenere tutti i benefici citati in precedenza, fino al 23 novembre 2021 (su Amazon, invece, in abbinata ci sono "solamente" gli auricolari Huawei FreeBuds Pro o l'adattatore AP52). Le colorazioni disponibili sono Black e Starry Blue.

Per il resto, ricordiamo che nel frattempo Huawei ha lanciato altre offerte legate alla Giornata dei Single.